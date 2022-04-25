'Teşkilat' dizisinde hedef tamamlandı

'Teşkilat', aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken, #HedefTamam etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Teşkilat'ın dün akşam yayınlanan bölümünde neler oldu:

Ceren elinde bomba fünyesi ile Halit'le karşı karşıya kalınca; Halit, Ceren'i vurmak zorunda kaldı. Ceren'in ölümü başta Halit olmak üzere tüm ekibin dengesini bozdu. Halit Başkan'ın yıllar önce öldüğü sanılan kızının aslında Ceren olduğunun ortaya çıkması da herkesi karışık duygulara sürükledi. Halit ise Yıldırım'ı ele geçirmek için her zamankinden daha güçlü bir duyguyla harekete geçti.

Uzay, yaptığı analizle savunma sistemlerine karşı planlanan saldırının detaylarına ulaştı ve ekip Doktor kod adlı teröristi yakalamak için harekete geçti. Doktor ve Yıldırım'ın hedefinde ise İstiklal projesinin başmühendisi vardı. Kurdukları tuzakla projenin başmühendisini kaçırdılar.

Halit ve Serdar, Yıldırım'ın peşine düşerken, ekip başmühendisi kurtarmak ve İstiklal projesine karşı tehdidi bertaraf etmek için dört koldan çalışsa da başmühendis gördüğü işkenceler sonucunda hayatını kaybetti.

Ekip kurduğu ters köşe planla hem Yıldırım'ı hem de örgüt üyelerini ele geçirdi. Yıldırım'ın karşısına dikilen Serdar, nihayet babasının hesabını sordu.

Bültenler / Güncel