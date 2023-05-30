TESKİ filosuna 14 arıtma atığı taşıma konteyneri ve 7 kamyon ekledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, 14 adet arıtma atığı taşıma konteyneri ve 7 adet kamyonu hizmete alarak filosunu güçlendirdi.

TESKİ bünyesine 11 ilçede etkin ve verimli bir şekilde hizmet vermek amacıyla dahil edilen araç ve ekipmanlar, düzenlenen törenle hizmete alındı. TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak, araç ve ekipmanlar ile ilgili bilgi verdi.

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise şunları söyledi:

"Kurulduğumuz ilk günden bugüne hizmet odaklı çalışma prensibimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle Tekirdağ için çalışıyoruz. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'müzün bünyesine kattığı 14 adet arıtma atığı taşıma konteyneri ve 7 adet 8 ton kapasiteli kamyon ile çevre temizliği çalışmalarında kullandığımız araç filomuzu daha da güçlendirdik. Yaşamlarımızı sürdürdüğümüz çevremiz, dünün mirası yarının ise emanetidir. İlimiz genelinde tüm vahşi depolama faaliyetlerine son verdik. Entegre Katı Atık ve Elektrik Enerjisi Üretim Tesisleri'mizi kurduk. Ayrıca dev arıtma tesisleri inşa ederek denizlerimizde evsel atık sulardan kaynaklanan kirliliğin önüne geçtik. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı bir gelecek ve yeni nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek için çalışmaya devam edeceğiz."