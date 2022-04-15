TESKİ'den MASKİ'ye Atıksu Arıtımı Süreciyle İlgili Ziyaret

TEKİRDAĞ (Bültenler) - Ziyarette yetkili mühendisler tarafından idare olarak yürütülen atıksu arıtma hizmetleri kapsamında ziyaretçilere bilgilendirmede bulunuldu. TESKİ Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisleri Serpil Sinan ve ile Çiğdem Aksoy son olarak Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik'i ziyaret etti.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesisi yatırımları ve tesislerin işletilmesi noktasında ülke genelinde öncü kuruluşlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünde Çevre Mühendisi olarak görev yapan Serpil Sinan ve Çiğdem Aksoy, Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde yetkili personelimiz ile bir araya geldi. Ziyarette, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı personelleri Kürşad Kalemci ve Onur Artan konuklara tesisteki işletim süreci hakkında bilgilendirmede bulundu. Ziyaret kapsamında tesis içerisinde yer alan SCADA ile Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS), laboratuvarda yapılan analizler, arıtım aşamasında çıkan çamur ve çıkan çamurun bertaraf edilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Gerçekleştirilen saha ziyaretinin ardından Çevre Mühendisleri Serpil Sinan ve Çiğdem Aksoy, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik'i ziyaret etti.

TESKİ'yle fikir alışverişinde bulunuldu

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, misafirlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Çevik, "Daha sağlıklı, temiz bir çevre için il genelinde 19 tesisimizi başarılı bir şekilde işletiyoruz. Çünkü iş sadece bir tesisi inşa etmekle bitmiyor. Aynı zamanda tesisleri verimli bir şekilde 7 gün 24 saat çalıştırmak gerekiyor. Bu süreci de başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Yetkili personellerimiz tarafından Manisa Merkeze 80 milyon TL yatırım bedeliyle inşa ettiğimiz tesisimizde TESKİ'yi ağırladık. Konuklarımız, tesisteki incelemelerinin ardından kurumumuzda bizleri ziyaret etti. İki kurum adına da faydalı bir ziyaret olduğunu düşünüyorum" dedi.