TESK ve TŞOF'tan '23 Nisan' mesajı Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 103'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladılar.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 103'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladılar.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'nin, Türk milletinin Cumhuriyet'e giden çağdaş uygarlık yolculuğundaki en önemli kilometre taşı olduğunu ifade etti.

TBMM'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle Türk milletinin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan etmek amacıyla kurulduğunu, 23 Nisan tarihinin de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan edildiğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Masumiyetin ve umudun simgesi olan çocuklarımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve dolayısıyla geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabilmek ve vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmek hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkarlar camiası adına, sevgili çocuklarımızın bayramını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın da yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti için atılan en önemli adımın TBMM'nin kurulması olduğunu ifade etti.

Apaydın, çocuklar ve gençlere parlak yarınlar hazırlayabilmenin önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen ve ulusal egemenliğimizi simgeleyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. TBMM'nin kurulduğu bu önemli gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için atılan en önemli adımdır. Bu gün vesilesiyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın haklarının korunmasının bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamaktayız. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir."