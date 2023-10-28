TESK ve TŞOF, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Esnaf ve sanatkar temsilcileri, Cumhuriyet'in 100. yılını yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nın ardından büyük bir zafer ve inançla 29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, 100 yaşında olduğunu hatırlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras kalan Cumhuriyet'in sonsuza kadar geleceğe ışık tutacağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Atatürk, Cumhuriyet'i Türk ulusuna ve gençlere emanet etmiştir. Dolayısıyla onun 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet meşalesini geleceğe taşıyacak olan bizleriz. 100 yıldır ışığımız olan Cumhuriyet, ilelebet ülkemizi aydınlatmaya devam edecek. Bu mirasın bize verdiği sağlam temellerden aldığımız güçle, tarih boyunca olduğu gibi vatan ve bağımsızlık uğruna milletimiz her zaman topyekun mücadele edecektir. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi Atatürk'ün inkılaplarının çok iyi anlaşılması ile mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkarlar camiamız adına, bize Cumhuriyet'i miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum."

"Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet yaşayacaktır"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve coşkusu içerisinde olduklarını bildirdi.

Apaydın, tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan Cumhuriyet'in bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin en güzel sonucu olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi 'Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslar ile Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibarıyla büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.' Kurtuluş Savaşı'nın ardından büyük bir zafer ve inançla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet yaşayacaktır. Türk şoför esnafı adına tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbi'mizin zafere ulaşmasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla anıyorum."