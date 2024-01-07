TESK-UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı Deprem Sonrası Esnafa Destek Olacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) arasında 2018'den bu yana yürütülen Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı devam ediyor. Bu kapsamda 6 Şubat depremleri sonrasında bölgede değerlendirme çalışması yapıldı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özellikle yıkımın ağır olduğu bölgelerde çalışanların büyük bölümü vefat etmiş olup diğerleri ise engelli duruma düşmeleri, göç ya da psikolojik travma nedeniyle işlerine geri dönememişlerdir. Bu sebeple de kayıpların bir an önce telafi edilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

TESK-UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı kapsamında Mersin ve Gaziantep ESOB'un ev sahipliğinde, WeGlobal'in danışmanlığında gerçekleştirilen toplantılara illerdeki paydaş kurumların temsilcileri katıldı. Deprem sonrası yeniden yapılandırma sürecinde neler yapılması gerektiğinin tartışıldığı toplantılarda, esnafa ve mesleki eğitime yönelik sürdürülebilir ve uzun vadeli planlama ele alınarak esnaf ve sanatkarları afet ve acil durumlara hazırlamak için eylem planı tasarlanmaya başlandı. Yürütülen çalışmaların devamı ise Hatay ve Kahramanmaraş'ta yapılması planlanıyor.

"AĞIR FİZİKSEL HASARLA BİRLİKTE İŞGÜCÜ KAYBI VAR"

Palandöken, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgiyi verdi:

" Çocukların güvende, sağlıklı ve eğitimli bir şekilde büyümeleri için işbaşı eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi, programın daha geniş kesimlere yayılması, depremin esnafa ve işbaşı eğitimine etkisi ele alınıyor. Bu kapsamda ortaya çıkan sonuca göre depremde işletmeler ağır fiziksel hasarın yanı sıra önemli ölçüde işgücü kaybı da yaşamıştır. Özellikle yıkımın ağır olduğu bölgelerde çalışanların büyük bölümü vefat etmiş olup diğerleri ise engelli duruma düşmeleri, göç ya da psikolojik travma nedeniyle işlerine geri dönememişlerdir. Bu sebeple de kayıpların bir an önce telafi edilmesi büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin ihtiyaç duydukları destekler bölgenin hasar durumuna göre farklılık göstermektedir. Depremin farklılaşan etkileri, destek paketlerinin hazırlanmasında doğrudan ve dolaylı etkilerin dikkate alınarak çok boyutlu bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymaktadır."