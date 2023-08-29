TESK, TŞOF ve ATO 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

ATO Başkanı Gürsel Baran 30 Ağustos'un Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde girdiği tüm mücadelelerden zaferle çıkma kararlılığının ifadesi olduğunu vurgulayarak, "Milletimiz, Büyük Taarruz ile bağımsızlığına sahip çıkmış, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanını yazarak hiçbir koşulda bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Büyük Taarruz'un ülkenin şanlı tarihinin en büyük zaferlerinden olduğunu belirterek, "Bu özel günde, bayrağımızın dalgalandığı vatanımızda, hür yaşamamız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyor, Türkiye esnaf ve sanatkarları camiamız adına şükran ve minnet duygularımızı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın da mesajında, şunları kaydetti:

"Bu zafer, milletimizin tarih sahnesindeki en parlak sayfalarından biridir. 30 Ağustos Zafer Bayramı sadece tarihi bir olay değil aynı zamanda geleceğe olan güvenimizin, bağımsızlığımızın ve beraberliğimizin bir ifadesidir. Bu anlamlı gün, bizlere, geçmişimizden aldığımız güçle ülkemizi her alanda daha ileriye taşıma sorumluluğumuzu da hatırlatmaktadır."