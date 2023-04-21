TESK Genel Başkanı Palandöken: " Norm Birliği Sağlanarak Tüm Çalışanlar Eşit Zamanda, Eşit Şartlarda, Eşit Ücretle Emekli Olabilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yanında çalışanın kendinden çok maaş aldığı bir sistemin yanlış olduğunu belirterek, "Yıllarca ekonomiye ivme ye ivme kazandıran, ödediği vergilerle devlete ciddi bir kaynak sağlayan esnafın bu konudaki mağduriyeti zaman kaybedilmeden giderilmeli. Norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda, eşit şartlarda ve eşit ücretle emekli olabilmeli" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yanında çalışanın kendinden çok maaş aldığı bir sistemin yanlış olduğunu belirterek, "Yıllarca ekonomiye ivme ye ivme kazandıran, ödediği vergilerle devlete ciddi bir kaynak sağlayan esnafın bu konudaki mağduriyeti zaman kaybedilmeden giderilmeli. Norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda, eşit şartlarda ve eşit ücretle emekli olabilmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı bir açıklama yaparak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeden yararlanamayanların mağduriyetlerine dikkat çekti. Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkarların, tarım çalışanlarının, staj mağdurlarının ve ihyadan dolayı kayıtları olduğu halde emekli olamayan binlerce esnafın EYT düzenlemesinden yararlanmak istediğini belirten Palandöken, verilecek müjdeli haberi beklediklerini dile getirdi.

Emeklilik hakkı kazananlara eşit muamele yapılması gerektiğinin altını çizen Bendevi Palandöken, şunları kaydetti:

"HERKES EŞİT ZAMANDA EŞİT ÜCRETLE EMEKLİ OLMALI: Sosyal Güvenlik Kurumu, BAĞ- KUR'lu, SSK'lı ve Emekli Sandığı'na tabi tüm çalışanların sorunlarının birlikte çözülebileceği bir yer. Ancak norm birliği olmadığı için SSK'lı çalışanlar 7 bin 200 prim günü ile emekli olurken BAĞ-KUR'lu esnaf ve sanatkarlar 9 bin prim gününde emekli oluyor. Norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda, eşit şartlarda ve eşit ücretle emekli olabilmeli. Yanında çalışanın kendinden çok maaş aldığı bir sistemin yanlış olduğunu savunuyoruz. Yıllarca ekonomiye ivme kazandıran, ödediği vergilerle devlete ciddi bir kaynak sağlayan esnafın bu konudaki mağduriyeti zaman kaybedilmeden giderilmeli.

STAJ MAĞDURLARININ ÖNÜ AÇILMALI: Staj mağdurlarının sağlık sigortaları devam etmesine rağmen emeklilik sigortalarının yatırılmamasından kaynaklanan sıkıntı sürüyor. Yeni bir düzenleme ile staj mağdurlarının önü açılmalı. Bununla birlikte esnafın EYT'den faydalanmasını öngören geriye dönük borçlanma ile devlete önemli bir gelir sağlanacağı unutulmamalı. Esnaf ve sanatkarlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi, aileleri ile birlikte milyonlarca insanın sevinmesi bakımından çok önemli. Esnafımızın beklentilerinin karşılık bulmasının tam zamanı."