TESK Başkanı Palandöken, Halk Otobüslerine Ücretsiz Taşımalarla İlgili Verilen Desteğin Artırılmasını Talep Etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle, özel halk otobüslerine ücretsiz taşımalarla ilgili olarak verilen devlet desteğinin artırılmasını istedi. Palandöken, "Yani otobüsteki 50 yolcudan neredeyse yüzde 25'ten fazlasını sosyal destekli veya kamu görevliliği nedeniyle ücretsiz taşınanlar oluşturuyor. Bu nedenle verilen destek de yeterli olmuyor. Esnaf, para kazanmayı bir tarafa bırakın, günlük hayatını idame ettirecek kadar kazanç elde edemiyor" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, bugün yaptığı açıklamada, mazot fiyatlarının taşımacı esnafı olumsuz etkilediğini belirterek, toplumun farklı kesimlerini ücretsiz ve indirimli taşıyan halk otobüsçülerine verilen desteklerin yetersiz kaldığına işaret etti. Bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Bendevi Palandöken, şunları söyledi:

"VERİLEN DESTEK HALK OTOBÜSÇÜ ESNAFIN MALİYETLERİNİ KARŞILAMIYOR: Petrol fiyatlarında özellikle benzin gibi, gaz gibi yapılan zamlar gerçekten de vatandaşın halk otobüslerinde diğer otobüslerde, yani yerel yönetimlerin çalıştırdığı otobüslerde en önemli etken. Tabii bunun yanında aynı şekilde parça maliyetleri, aynı şekilde lastik vesaire, bir de bildiğiniz üzere yaşlılarımız için sosyal hizmet amaçlı bunlara verilen bedava seyahat etme kolaylığı tabii... Vatandaşların bundan yararlanması son derece makul çünkü sosyal devletiz. Ancak bunların işletmecileri halk otobüsçüler özellikle bu fiyatlardan son derece rahatsızlar. Çünkü yolcu başına değil, aylık verilen bu sosyal destekler yeterli değil. Dört yıl önceki tarife üzerinden yapılan destekler son aylarda yapılan petrol zamları nedeniyle yeterli gelmiyor.

VATANDAŞ ZARAR EDİYOR: Parça fiyatları, sigorta, çalıştırdıkları elemanlar da varsa dolayısıyla hepsi zarar ediyor. Dolayısıyla vatandaş da zarar ediyor. Çünkü fiyatları artırmak zorunda kalıyor. Normal bir sefer seyahat edecekler için de fiyatlar artıyor. Bu sadece otobüsler için geçerli değil, minibüs, taksi gibi taşımacılık yapan, karayollarında hizmet getiren kamyoncular gibi yani ana temel ürünleri taşıcıları da bu zamlardan son derece rahatsızlar.

ESNAF, GÜNLÜK HAYATINI İDAME ETTİRECEK KADAR KAZANÇ ELDE EDEMİYOR: Bir defa bu sosyal desteklerin artması lazım. veya özel bir kimlik çıkarıp her binen yolcu başına desteklemelerin artırılması lazım. Yoksa esnaf gerçekten zarar ediyor. Vatandaş da tabii bu hizmetten yararlanmak için zorlanıyor. Bunun yapılabilmesi, bu servislerin sadece yaştan mütevellit değil bir çok kamu görevlisi de bu hizmetlerden bedava yararlanıyor. Yani otobüsteki 50 yolcudan neredeyse yüzde 25'ten fazlasını sosyal destekli veya kamu görevliliği nedeniyle ücretsiz taşınanlar oluşturuyor. Bu nedenle verilen destek de yeterli olmuyor. Esnaf, para kazanmayı bir tarafa bırakın, günlük hayatını idame ettirecek kadar kazanç elde edemiyor. Mutlak ve mutlak bu konuda bakanlık sorunların çözümü için biran evvel bu ücretlerdeki artışın sağlanması veya yeni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söylemek istiyorum."

ANKA / Güncel