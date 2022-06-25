TESK Başkanı Palandöken'den 'Kurbanlık' Uyarısı: "Uygun Fiyata Kurbanlık Buldum Sanıp Eldeki Paradan Olmayın"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurbanlık alacak yurttaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Palandöken, "Uygun kurbanlık buldum diye sevinirken aslında tam tersi eldeki paradan da olunabilir. İnternetteki dolandırıcılara karşı tetikte olunmalı. Paranızın sahte parayla değiştirilme ihtimaline karşı çok dikkatli olmanız gerekir" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı için şehirlere kurbanlık sevkiyatlarının başladığını hatırlatarak, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Palandöken, şunları söyledi:

"SAHTEKARLARA, GÖZÜ DÖNMÜŞLERE FIRSAT VERMEMEK LAZIM: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları için de diğer illerden artık sevkiyatlar başladı. Aynı şekilde kötü niyetlilerin bu pazarlarda alışveriş yapanları hedef aldığı döneme de girildi. Dini vecibelerini yerine getirmek için alışveriş yapanları hedef alan bu sahtekarlara, bu gözü dönmüşlere fırsat vermemek lazım.

PARANIZIN SAHTE PARAYLA DEĞİŞTİRİLME İHTİMALİNE KARŞI ÇOK DİKKATLİ OLMALISINIZ: Bilindiği üzere Emniyet, İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimler, belediyeler, zabıtalar yine hayvan sağlığıyla ilgili veterinerler bu alanlarda mevcut. Alacağınız hayvanın sağlıklı olmasına dikkat etmenizin yanında paranızın sahte parayla değiştirilme ihtimaline karşı çok dikkatli olmanız gerekir. Önceki yıllarda pazarlık yaparken araya girenlerin sizin gerçek paranızla sahte parayı değiştirme olaylarına da tanık olduk. O alanlarda Emniyet'in aldığı tedbirlerin yanı sıra sizin de kendi paranızı korumanız gerekir.

FOTOĞRAFLARA KANARAK, BİLMEDİĞİNİZ İNTERNET SİTELERİNDEN KURBANLIK ALMAYIN: Ülkemizde yıllarda yaklaşık 950 bin-1 milyon büyükbaş yine 2 milyon 780 bin da küçükbaş hayvan kesimi gerçekleşiyor. İnternet üzerinden resimlerle çok sağlıklı, çok kilolu gibi görünen hayvanların tanıtımı yapılıyor. Bunlara dokunma imkanı olmadığı için bilmediğiniz sitelerden alışveriş yapmayın. Hatta belki de kurbana hiç erişemeyeceksiniz. Sağlıklı veya sağlıksız, zayıf veyahut kilolu hayvan olmasına mahal kalmadan paranız dolandırılabilir. Onun için çok dikkat etmek lazım.

KURBANIN PAYLAŞILMASINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN GEREKEN İŞ BİRLİĞİ SAĞLANDI: Fiyatlar da tabii çok yüksek. Kurban kesme oranında inşallah bir azalma olmaz. Yine aynı şekilde bunların paylaşımında da kolaylık sağlanır. Bununla ilgili vatandaşların Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu olarak Kasaplar Federasyonu olarak, kasaplar odaları aracılığıyla da hayvanların kontrol edilebileceği alanlarda esnaf odalarıyla da iş birliği yapılabilme imkanına hazırlandık.

KORSAN SATICILARDAN UZAK DURMAMIZ LAZIM: Bayramın bayram tadında geçebilmesi, Kurban Bayramı'nın o güzelliğini hissedebilmeniz için çok dikkat etmeniz lazım. Tabii bu hayvan pazarlarıyla ilgili. Aynı şekilde bir de biliyorsunuz merdiven altı var. İnsan sağlığını tehdit eden, korsan satıcılardan uzak durmamız lazım. Bununla ilgili de bildiğiniz tanıdığınız veya semtinizde alışveriş etmenizi de öneriyoruz. Hayırlı bayramlar."

ANKA / Güncel