TESK Başkanı Palandöken'den Bayram Uyarısı: "İnsan Sağlığına Zarar Verecek Merdiven Altı Üretimlere Dikkat Edilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram ikramlıklarında merdiven altı üretimden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Başta bayramların olmazsa olmazı çikolata, şeker gibi ürünlerin, kolonya gibi kullandığımız misafirlerimize ikram ettiğimiz ürünlerin de kalitesine dikkat etmemiz lazım" dedi. Palandöken, kurbanlıkların da sağlıklı olduğundan emin olunan çadırlardan alınması uyarısında bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı'yla haksız kazanç peşinde koşanların iştahının kabardığına işaret ederek, vatandaşları yapacakları alışverişlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Palandöken, şunları söyledi:

"KALİTESİYLE ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLERİN ALINMASI GEREKİR: Artık Kurban Bayramı'na çok az bir gün kaldı. Tabii ki gözü dönmüşlerin, dolayısıyla haksız yere kazanç peşinde koşanların bu dönemlerde bildiğiniz üzere iştahlarının kabarık olduğu zamanlar. Onun için dikkat edeceğimiz hususlar var. Kurban alırken çok dikkat etmek lazım. Bu arada paranızı kontrol etmeniz hem de kurbanın sağlıklı olduğundan emin olduğunuz tezgahlardan, çadırlardan almanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu arada insan sağlığına zarar verecek, merdiven altı üretimlere de dikkat etmek lazım. Başta bayramların olmazsa olmazı çikolata, şeker gibi ürünlerin, kolonya gibi kullandığımız misafirlerimize ikram ettiğimiz ürünlerin de kalitesine dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla dünyada artan fiyatlar ülkemizde artan fiyatlarla eş değer olarak, örneğin merdiven altında 20 liraya, 30 liraya baklava satılıyor. Ama bu fiyatlara baklavanın, kurabiyenin satılmasının mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. Şekerler de ortalama fiyatın çok altında bir fiyata satılamaz. Dolayısıyla hem fiyatıyla hem de dediğim gibi kalitesiyle öne çıkan ürünlerin alınması gerçekten de hem misafirlerimizin hem de sizin sağlığınızın ve verdiğiniz paranın boşa gitmediğini öne çıkarır.

KURBAN ETLERİNİN HAZIRLANMA YERİ KASAP DÜKKANIDIR: Yine bu kurban ibadetini tamamladıktan sonra, etlerin hazırlanmasında kasabın çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla hiç hayatında hayvan kesmemiş ama o gün eline bir bıçak geçirmiş 'Ben kasabım' diye piyasaya çıkanların hem etinize hem de hayvanın canına zarar vermesinin önlenmesini arzu ediyoruz. Dolayısıyla ondan sonra kurban etinin kasap dükkanında hazırlanması, böylece etin ziyan olmaması ve vereceğiniz insanlara açısından makbule geçmesi için önemli. Yoksa herhangi bir dükkanın önüne koydukları bir tane kıyma makinesi veya parçalama tezgahında bunların yaptırılması hem sağlık yönünden hem de hijyen yönünden hem size hem de vereceğinizin insanlara zarar getireceğinin bilinmesi lazım."

ANKA / Güncel