TESK Genel Başkanı Palandöken: &quot;19 Mayıs kurtuluş ve özgürlüğün bayramıdır&quot; - Haberler

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TESK Genel Başkanı Palandöken: "19 Mayıs kurtuluş ve özgürlüğün bayramıdır"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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TESK Genel Başkanı Palandöken: '19 Mayıs kurtuluş ve özgürlüğün bayramıdır'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "19 Mayıs ülke bağımsızlığı için atılan en büyük adımdır.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "19 Mayıs ülke bağımsızlığı için atılan en büyük adımdır. Kurtuluş mücadelesi veren atalarımızın kurduğu cumhuriyeti yükseltecek olan gençlerimizdir" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda istikbalin aydınlığa kavuşması için gençlerin iyi eğitilmesi gerektiğine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geleceğimizin ümidi, akıbeti gençlerimize bağlıdır. Bize atalarımızdan miras kalan bu vatanın koruyuculuğu ve yükselişi gençlerimizin elinde. Gelecek için hazırlanan, hiçbir güçlük karşısında yılmayan, sabır ve özveriyle çalışma disiplini içerisinde yetişen gençlerimize güvenimiz sonsuzdur. Gençliğinde dik duranın yaşlılığında bileği bükülmez. Milletimizin bağımsızlık, özgürlük umutlarının güçlenmesine vesile olan, toplumun aydınlık bir geleceğe ulaşma inancını kuvvetlendiren 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı esnaf ve sanatkarlar camiamız adına kutluyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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