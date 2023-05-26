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Tesettürlü kadınları kovan işletmeye verilen tüm izinler iptal edildi

Güncel Haberler

İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde oturan genç kadın, tesettürlü olduğu için işletme sahibi tarafından mekandan kovuldu. Mağdur kadın, işletme sahibi Murat A.'nın kendisine 'Kalkın buradan, gidin! Hadi' diyerek bağırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Skandal olay sonrası Türkiye ayağa kalkarken işletmeci Murat A. da gözaltına alındı. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu.

Tesettürlü kadınları kovan işletmeye verilen tüm izinler iptal edildi

İSTANBUL - İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde oturan genç kadın, tesettürlü olduğu için işletme sahibi tarafından mekandan kovuldu. Mağdur kadın, işletme sahibi Murat A.'nın kendisine 'Kalkın buradan, gidin! Hadi' diyerek bağırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Skandal olay sonrası Türkiye ayağa kalkarken işletmeci Murat A. da gözaltına alındı. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Güncel

İstanbul Çay Güncel Haberler

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