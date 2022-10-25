Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hasadı devam eden tescilli sarıulak ve siyah zeytinde alınan verim üreticinin yüzünü güldürdü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hasadı devam eden tescilli sarıulak ve siyah zeytinde alınan verim üreticinin yüzünü güldürdü. Hem sarıulak hem de zeytinin kilosu, 20 TL'den alıcı buluyor.

İlçe genelinde 40 bin dekar alanda yetişen zeytinler, dalından toplanarak tüketiciye sunulmaya başlandı. Geçen sezona göre zeytin hasadında artış, rakamlara da yansıdı. Dağınık arazide 2 milyon ekili ağacıyla bu sezon 200 bin ton zeytin üreten Tarsus'ta üreticinin yüzü gülüyor. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği zeytin pazarında sarıulak ve siyah zeytinin kilosu 20 TL'den satılıyor. Rekoltenin yüksek olmasıyla bu fiyatın biraz daha düşmesi bekleniyor.

Zeytin üreticisi Mükremin Takan ise, "Geçen sene az olan verimler bu sene yüzümüzü güldürdü. Piyasası oldukça artan zeytine tüketicilerde yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.