Tescilli narda çiftçilerin domuz nöbeti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçiler, nar bahçesine domuz girip ürünlere zarar verdiği için 24 saat ellerinde ışıldak ve sopalarla nöbet tutmaya başladı.

Karanebili Mahallesi'nde coğrafi işaretli Kuytucak narı üreticilerinin başı bugünlerde domuzlarla dertli. Bahçeye giren domuzlar meyvelere zarar verdiği için çiftçiler bahçede nöbet tutmaya başladı. Üreticiler ellerinde ışıldak ve sopalarla domuzlara karşı önlem aldı.

Domuzların sayılarının her geçen gün arttığını söyleyen 75 yaşındaki Ahmet Ağluç, zor günler yaşadıklarını söyledi. Domuz avının yasak olmasından dolayı daha da zorlandıklarını belirten Ağluç, "Geçim kaynağımız hayvancılık yanında nar yetiştiriciliği. Domuz denilen pis hayvan yüzünden narı korumaya aldık yoksa mahsul kaldıramıyoruz" dedi.