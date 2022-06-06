Tescilli mezarlıkta kaçak kazı - Haberler

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Tescilli mezarlıkta kaçak kazı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tescilli mezarlıkta kaçak kazı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde tescilli mezarlıkta kaçak kazı yapan şahıs ya da şahısları bulmak için çalışma başlatıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde tescilli mezarlıkta kaçak kazı yapan şahıs ya da şahısları bulmak için çalışma başlatıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Sağlamtaş köyünde bulunan tescilli mezarlıkla kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kaçak kazı yapıldı. Kaçak kazıda mezarlıkta bulunan koçbaşlı ve insan figürü bulunan mezar taşlarına zarar verildi. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine Tunceli Müze Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma tarafından şahısları bulmak amacıyla soruşturma başlatıldı.

Aynı mezarlıkta daha önce de kaçak kazı yapıldığını belirten yetkililer, vatandaşlardan bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları istendi.

(Ercan Topaç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sağlamtaş Pülümür Tunceli Güncel Haberler

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