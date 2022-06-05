TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Akma'dan sendikal örgütlenme açıklaması Açıklaması - Haberler

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, "Enerji iş kolunun yaklaşık yüzde 28'ini örgütleyen TES-İŞ, dün olduğu gibi bugün de yalan ve hileye başvurarak sendikal hakları ve toplu pazarlık düzenini tahrip etmek isteyenlere müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Akma, yazılı açıklamasında, TEDAŞ, DSİ, EÜAŞ, TEİAŞ, İLBANK ve Enerjisa'nın da aralarında olduğu birçok iş yerinde örgütlü sendikalarının tarihi boyunca üyelerin hak ve menfaatlerini savunduğunu belirtti.

Enerjisa ile TES-İŞ arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili sözde bir sendikanın, gerçek dışı ifadelerle, yıllardır toplu sözleşme düzenini karşılıklı saygı temelinde sürdürdükleri iş yerinde, huzursuzluk yarattığını öne süren Akma, "Bu tür yapılar hedeflerine ulaşabilmek için bazı işçileri gerçek dışı iddia ve söylemlerle yetkili sendikalara ve işverenlere karşı örgütlemekte, çoğunlukla yasa dışı söylem ve eylemleriyle de işçilerin işten çıkarılmalarına neden olmaktadır. Bunlar sonraki süreçte işten çıkarılanlar için mücadele ettikleri algısı oluşturup, iş barışının bozulmasına neden olmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Bu yapıların, işçi hak ve özgürlükleri ile sendikal haklar temelinde faaliyet göstermeyen, ideolojik ve yıkıcı bir şekilde örgütlenme çabasında olduklarını savunan Akma, şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'nin sanayi ve ekonomisinin dinamosu olan enerji işçileri hiçbir dönem bu tür ideolojik ve yıkıcı yapılara prim vermemiştir. Enerjisa işçisi, sendikası ve işvereniyle toplu sözleşme düzeninin ve sendikal varlığın Türkiye'deki en önemli güvencelerinden birisidir. Nitekim, Enerjisa, salgın süreci, küresel ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon nedeniyle ivedilikle yaptığımız iyileştirme çağrısına en kısa sürede cevap veren iş yerlerimizden birisi olmuştur. Enerji iş kolunun yaklaşık yüzde 28'ini örgütleyen TES-İŞ, dün olduğu gibi bugün de yalan ve hileye başvurarak sendikal hakları ve toplu pazarlık düzenini tahrip etmek isteyenlere müsaade etmeyecektir."