Diyarbakır TES-İŞ 1 Nolu Şube Başkanlığına Vural yeniden seçildi

Güncelleme:
Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Diyarbakır 1 Nolu Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Beşir Vural yeniden başkan seçildi. Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özil, sendikanın büyüklüğünü vurguladı ve Gazze'deki zulmü lanetledi.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Diyarbakır 1 Nolu Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Beşir Vural güven tazeledi.

TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özil, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen genel kurulda yaptığı konuşmada, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

"Sendikamız çok büyük, 63 yıllık çınar. Genel merkez olarak çalışıyoruz, çalışacağız. Sizin yüzünüzü güldüreceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın." ifadelerini kullanan Özil, Gazze'deki zulmü lanetlediğini belirtti.

Diyarbakır TES-İŞ 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Beşir Vural da destek için üyelere teşekkür etti.

Daha sonra yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alan Vural yeniden şube başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
