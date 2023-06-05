Tersakan Çayı'nın taşması sonucu Samsun-Ladik kara yolu su altında kaldı

Tersakan Çayı'nda şiddetli yağış nedeniyle taşkın meydana geldi ve Ladik ilçesi Sanayi Mahallesi mevkisinde Samsun-Ladik kara yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı ancak Karayolları ve Ladik Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Sürücüler su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.