Tersakan Çayı'nın taşması sonucu Samsun-Ladik kara yolu su altında kaldı
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Tersakan Çayı'nda şiddetli yağış nedeniyle taşkın meydana geldi ve Ladik ilçesi Sanayi Mahallesi mevkisinde Samsun-Ladik kara yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı ancak Karayolları ve Ladik Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Sürücüler su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
Samsun-Ladik kara yolunun bir bölümü Tersakan Çayı'nın taşması sonucu su altında kaldı.
Tersakan Çayı'nda şiddetli yağış nedeniyle taşkın meydana geldi.
Ladik ilçesi Sanayi Mahallesi mevkisinde, Samsun-Ladik kara yolunun bir bölümü sular altında kaldı.
Kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.
Karayolları ve Ladik Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle yarım saat süren çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
Bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.