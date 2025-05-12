Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Ters Yönlü Araç Kullanımına Cezai İşlem

Ters Yönlü Araç Kullanımına Cezai İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde ters yönde araç kullanan M.A.'ya 10 bin 260 TL ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde otomobili ile ters yönde ilerleyen M.A.'ya 10 bin 260 TL idari para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu.

Çiriş Mahallesi'nde bir otomobilin ters yönde ilerlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, plaka üzerinden sürücü M.A.'ya ulaşarak, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. M.A.'ya, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Ters şeritte araç kullanmak' ile 'Diğer kural ve yasaklara uymama' suçlarından toplam 10 bin 260 TL idari para cezası kesildi. Ehliyetine geçici olarak el konulan M.A., sağlık durumunun sürücülüğe engel teşkil edip etmediğinin tespiti amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.