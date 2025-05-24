Ters Yöne Giren Alkollü Sürücüye 60 Bin Lira Ceza

Ters Yöne Giren Alkollü Sürücüye 60 Bin Lira Ceza
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Edirne'nin Keşan ilçesinde ters yöne giren ve 2.20 promil alkollü olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücüye 60 bin 400 lira idari para cezası kesildi. Sürücü, ayrıca aracını muayenesiz kullanmaktan da cezalandırıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde aracıyla ters yöne giren, ehliyetsiz ve 2.20 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Ş.T.'ye, 60 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, tehlikeli araç kullandığını belirlediği Ş.T. yönetimindeki 34 FCC 933 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı. Polis, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde ters yöne giren aracı, önünü keserek durdurdu. Kontrolde Ş.T.'nin ehliyetsiz ve 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan aracın 2'nci kez muayenesiz olarak trafiğe çıkartıldığı tespit edildi. Ş.T.'ye çeşitli maddelerden toplam 60 bin 400 lira idari para cezası uygulanarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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