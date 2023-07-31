Başakşehir'de ters yönden gelen bir araç sürücüsü, kendisine yol vermeyen araç sürücüsünün lastiğini bıçakla patlatarak olay yerinden kaçtı. İlginç anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Ters yönden girdi, karşısındaki araç sürücüsü yol vermeyince lastiğini patlatıp kaçtı

İSTANBUL - Başakşehir'de iddiaya göre ters yönden gelen bir araç sürücüsü doğru yolda olmasına rağmen kendisine yol vermeyen araç sürücüsünün lastiğini bıçakla patlatıp kaçtı. İlginç anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Başakşehir Metrokent'te iddiaya göre tersten yola giren kişi doğru yolda olan kişiden kendisine yol vermesini istedi. Yol alamayıp ilerleyemeyince sinirlenen şahıs bıçakla aracın lastiğini keserek olay yerinden kaçtı. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.