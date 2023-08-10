Ters yönden gelen otomobile çarpan bisikletli çocuk yaralandı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, ters yönden gelen otomobile çarparak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ise bilinmiyor.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ters yönden gelen otomobile çarpan 12 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Bisiklet süren 12 yaşındaki Y.B. isimli çocuk, Pınar Bulvarı'ndan Dumlupınar Caddesi'ne ters yönden yola girmeye çalışan V.B. kontrolündeki 39 LV 427 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk başından darbe alarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ