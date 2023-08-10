Ters yönden gelen otomobile çarpan bisikletli çocuk yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, ters yönden gelen otomobile çarparak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ise bilinmiyor.