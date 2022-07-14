Son dakika haberi! TERS YÖNDEN GELEN İŞ MAKİNASINA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA Son dakika haberine göre ELAZIĞ'ın maden ilçesinde ters yönden gelen iş makinasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. ELAZIĞ'ın maden ilçesinde ters yönden gelen iş makinasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, öğlen saatlerinde Maden ilçesi Gezin mevkisinde meydana geldi. Elazığ istikametine seyir halinde olan 23 ADB 962 plakalı otomobil, ters yönden gelen iş makinasına çarptı. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! TERS YÖNDEN GELEN İŞ MAKİNASINA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.