Haberler

Ters Yönde Giden Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Ters Yönde Giden Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, ters yönde giden sürücüye 46 bin 621 lira ceza kesildi. Sürücünün, kendisini uyaran motosikletliyle tartışması sosyal medyada gündem oldu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle ters yönde giden sürücüye 46 bin 621 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsünün, kendisini uyaran motosikletliyle tartıştığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 01 BLV 27 plakalı otomobili Seydi İbrahim Ö.'nün (38) kullandığını belirledi.

Sürücü belgesine daha önce geçici süreyle el konulduğu tespit edilen Seydi İbrahim Ö.'ye, 46 bin 621 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız uğradığı taciz anlarını sesi titreyerek anlattı: El atmaya çalıştı

Tacize uğradığı anları böyle anlattı
Tarihi karar! Arda Turan'ın takımı ülke değiştiriyor

Tarihi karar! Arda'nın takımı ülke değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.