Ters Yönde Giden Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
Adana'nın Seyhan ilçesinde, ters yönde giden sürücüye 46 bin 621 lira ceza kesildi. Sürücünün, kendisini uyaran motosikletliyle tartışması sosyal medyada gündem oldu.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle ters yönde giden sürücüye 46 bin 621 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsünün, kendisini uyaran motosikletliyle tartıştığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 01 BLV 27 plakalı otomobili Seydi İbrahim Ö.'nün (38) kullandığını belirledi.
Sürücü belgesine daha önce geçici süreyle el konulduğu tespit edilen Seydi İbrahim Ö.'ye, 46 bin 621 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel