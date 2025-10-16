Ters Yönde Araç Kullanan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da ters yönde araç kullanan ve daha önce ehliyeti iptal edilen S.İ.Ö. isimli sürücünün yakalanarak idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu görüntüler bize yakışmıyor. Adana'da trafik kurallarını hiçe sayarak ters yöne giren sürücüden; kendisini uyaran motosikletli sürücüye: 'Trafik polisi misin? İstediğim yerden giderim.' Hem ters yönde araç kullanan hem de sürücü belgesi geçici olarak iptal edilen bu sürücü elbette cezasız kalmadı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz S.İ.Ö. isimli sürücü yakaladı ve 'Ters yönde araç kullanmak ve sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmak' maddelerinden idari para cezası uygulanarak gereği yapıldı" dedi.

'2024 YILINDA TERS YÖNDE ARAÇ KULLANILMASI NEDENİYLE 52 CANIMIZI KAYBETTİK'

Yerlikaya, geçen yıl ters yön kullanımı nedeniyle meydana gelen kazalara değinerek, "2024 yılında ters yönde araç kullanan sürücüler nedeniyle 2 bin 836 kaza meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 52 canımızı kaybettik. 3 bin 758 kişi de yaralandı. Trafik kazaları; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır" ifadelerini kullandı.