Haberler

Ters Yönde Araç Kullanan Sürücüye Cezai İşlem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da ters yönden araç kullanan bir sürücünün yakalandığını ve 2024'te bu sebepten 2 bin 836 kaza meydana geldiğini açıkladı. Kazalarda 52 kişi hayatını kaybetti, 3758 kişi yaralandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ters yönden gelerek trafik kurallarını ihlal eden bir sürücünün yakalandığını belirterek, 2024 yılında  ters yönde araç kullanan sürücüler yüzünden 2 bin 836 kazanın meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Adana'da ters yönde gelerek trafik kurallarını ihlal eden sürücünün yakalandığını ve idari para cezası verildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, kurallara uymayan sürücünün videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak şunları kaydetti:

Adana'da trafik kurallarını hiçe sayarak ters yöne giren sürücüden; kendisini uyaran motosikletli sürücüye: -'Trafik polisi misin? İstediğim yerden giderim' Hem ters yönde araç kullanan hem de sürücü belgesi geçici olarak iptal edilen bu sürücü elbette cezasız kalmadı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz S.İ.Ö. isimli sürücü yakalandı ve 'Ters yönde araç kullanmak ve sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmak' maddelerinden idari para cezası uygulanarak 'Gereği Yapıldı.'

2024 yılında ters yönde araç kullanan sürücüler nedeniyle 2836 kaza meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 52 canımızı kaybettik. 3758 kişi de yaralandı. Trafik kazaları; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Donald Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Onları öldürürüz

Trump'ın Hamas'a son tehdidi Netanyahu'yu yüreklendirecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari öldü! İsrail'den jet açıklama

İsrail'in hedefindeki kilit isim öldürüldü
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Celtic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım

Helal olsun size! Gazze'ye gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.