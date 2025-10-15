Ters Yönde Araç Kullanan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

ADANA'da otomobili ile ters yönden ilerleyip, kendisini uyaran motosiklet sürücüsü ile tartışan İbrahim Ö.'ye (38) toplam 46 bin 621 TL ceza kesilirken, olay kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün Seyhan ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Ö., 01 BLV 27 plakalı otomobili ile ters yönden caddeye girince bir motosiklet ile karşı karşıya geldi. Motosikletli tepki gösterince, İbrahim Ö., "Sana ne, trafik polisi misin" diyerek karşılık verdi. Motosikletlinin, "Burası ters yön, beni canımdan mı edeceksin" diyerek tepkisini sürdürdü. Bunun üzerine İbrahim Ö., "Canından olma, bekle, istediğin yerden giderim. Plakamı da kime veriyorsan ver" dedi. O anlar, motosikletlinin kask kamerasına yansırken, sosyal medyada da yer alan görüntüler sonrası polis harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Ö.'nün bir süre önce ehliyetinin geçici olarak iptal edildiğini belirledi. Ekipler, sürücüye ehliyetsiz araç kullandığı ve ters yönde ilerlediği gerekçesiyle 46 bin 621 TL ceza kesti.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,