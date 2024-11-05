Üye Girişi
Haberler

Ters yönde giden otomobilin neden olduğu kazada ölen çift, 3 günlük hediye Antalya tatiline gidiyormuş

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da meydana gelen ters yönde giden otomobil kazasında Hakan ve Esmanur İneci çifti yaşamını yitirdi. Kazada çiftin çocukları yaralandı. İneci ailesinin Antalya tatili için yola çıktıkları öğrenildi.

ANKARA'da ters yönde giden otomobilin neden olduğu kazada hayatını kaybeden Esmanur (35) ve Hakan İneci (42) çifti son yolculuğuna uğurlandı. Çiftin, hediye kazandıkları 3 günlük Antalya tatiline gittikleri ortaya çıktı.

Ankara-Eskişehir kara yolu Balıkuyumcu mevkisinde 3 Kasım sabahı meydana gelen kazada, Eskişehir yönüne giden Hakan İneci yönetimindeki 06 CAP 977 plakalı otomobil, ters yönde giden bipolar hastası Ramazan Güven'nin kullandığı 27 SE 946 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Ramazan Güven ile Hakan İneci ve eşi Esmanur İneci hayatını kaybetti. İneci çiftinin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) ise kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hakan ve Esmanur İneci çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cimşit Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazına çiftin ailesi ve yakınları katıldı. Yakınları, çiftin tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeler, daha sonra Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hakan İneci'nin iş yerinde motor yağı sattığı ve bir marka tarafından ailesi ile birlikte 3 gün Antalya'da tatil hakkı kazandığı ortaya çıktı. Esmanur İneci'nin eşine, 'Gitmeyelim' dediği ama Hakan İneci'nin 'Çocuklara değişiklik olur, hava alırlar' dediği öğrenildi.

Ters yönde giden otomobilin neden olduğu kazada ölen çift, 3 günlük hediye Antalya tatiline gidiyormuş
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"
41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

41 ili kapsayan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI ALTIN KURU 5 KASIM | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Yeni Yargı Paketi maddeleri neler, denetimli serbestlik var mı? İrfan Alış neden öldü? İrfan Alış kimdir, kaç yaşındaydı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF MUMBAR DOLMASI TARİFİ | Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı? MASTERCHEF ETLİ EKMEK TARİFİ | Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.