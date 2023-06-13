Ters şeritten ilerleyen otomobil korku dolu anlar yaşattı

Yalova-Bursa kara yolunda ters şeritten ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen sürücülere ecel terleri döktürdü. Sürücüler ters yönden ve virajlı yolda hızla ilerleyen otomobil sürücüsünü kornalar çalarak uyarmaya çalıştı. Korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yalova- Bursa kara yolunda ters şeritten ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen sürücülere ecel terleri döktürdü.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde ters şeritten seyreden otomobili görenler şaştı kaldı. Paşakent Mahallesi kavşağı mevkiinde kaydedilen görüntülerde ters şeritten üzerlerine gelen otomobili gören sürücüler ve vatandaşlar panik ve korkuyu yaşadı. Sürücüler ters yönden ve virajlı yolda hızla ilerleyen otomobil sürücüsünü kornalar çalarak uyarmaya çalıştı. Korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. - YALOVA