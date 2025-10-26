Ters Şeritte İlerleyen Sürücüye 10 Bin 260 Lira Ceza
Adana'nın Çukurova ilçesinde, ters yönde ilerleyen sürücü H.Ö.'ye 10 bin 260 lira para cezası kesildi. Sürücünün cezası sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası uygulandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobiliyle ters şeritte ilerleyen sürücüye 10 bin 260 lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda bir otomobilin ters yönde ilerlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.
Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü H.Ö. (76) polis ekiplerince yakalandı.
Ekipler, ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne 10 bin 260 lira ceza uyguladı.
