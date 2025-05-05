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Ters Lalelerin Koparılmasına 577 Bin Lira Ceza!

Ters Lalelerin Koparılmasına 577 Bin Lira Ceza!
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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde açan nadir ters lalelerin koparılmasının cezası 577 bin liraya çıktı. Yılda sadece 20 gün çiçek açan bu bitkiler, nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altındadır.

Sadece 20 gün sunduğu şöleni koparmanın cezası araba parası

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ters laleler çiçek açtı. Yılda sadece 20 gün açan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunan çiçeği koparmanın cezası ise 577 bin lira.

Halk arasında 'ağlayan gelin' olarak da bilinen ve bilinen en eski süs bitkisi arasında bulunan ters laleler Karlıova ilçesi Boncukgöze köyü mevkiinde açtı. Yılda sadece 20 gün açan ve görsel şölen sunan ters laleleri koparmanın cezası ile neredeyse bir servet değerinde .2025 yılında yeniden değerlendirme ile koparmanın cezasının 577 bin liraya yükseldiği çiçekler, özellikle fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geliyor. Yüksek ve soğuk iklimlerde görülen ters laleler açtığında görsel şölen sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN - Güncel
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