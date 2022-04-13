Ters Lale Ko¨ylu¨lere Emanet

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusunda yetişen ters laleler, Şanlıurfa'da köylüler tarafından korunuyor. Daha önce Hollanda'ya bile lale satan köylülerin büyük bölümü, talebin azalması üzerine, üretimi bıraktı. Her şeye rağmen üretim yapan köylüler ise türün bölgede yok olmaması için mücadele ediyor

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