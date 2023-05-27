Ters dönen off-road aracında sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı off-road aracı takla atıp ters döndü. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerin tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı off- road aracı takla atıp ters döndü. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerin tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Sedat Kirtetepe Caddesi Adapazarı DSİ kavşağında meydana geldi. H.K. yönetimindeki 54 AHF 530 plakalı otomobil, kavşakta K.K. yönetimindeki 54 EM 535 plakalı off- road aracına çarptı. Savrulan off- road aracı takla atıp, ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Araçta sıkışan K.K., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan K.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.