Ters dönen araç kullanılamaz hale geldi Antalya'nın Akseki ilçesinde ters dönen araç, kullanılamaz hale geldi. Antalya'nın Akseki ilçesinde ters dönen araç, kullanılamaz hale geldi. Bekir G.'nin kullandığı 52 ABF 803 plakalı otomobil, Akseki- Manavgat karayolu Cendeve Kavşağı yakınlarında bilinmeyen bir sebeple takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Bekir G. kendi imkanıyla araçtan yara almadan çıktı. Araç ise kullanılamaz hale geldi. AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel Manavgat Antalya Tragger Güncel Haberler

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