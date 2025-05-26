Terracotta Savaşçıları Sergisi Orange County'de Açıldı
California'daki Bowers Müzesi, 'Terracotta Savaşçılarının Dünyası' sergisini ziyaretçilere açarak, Çin'in antik kültürel mirasının zenginliğini tanıttı.
ORANGE COUNTY, 26 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Orange County'de bulunan Bowers Müzesi, geçtiğimiz hafta "Terracotta Savaşçılarının Dünyası: 21. Yüzyılda Shaanxi'de Yeni Arkeolojik Keşifler" sergisini ziyaretçilere açtı.
Açılış törenine katılan çeşitli alanlardan yaklaşık 200 Çinli ve Amerikalı ziyaretçi, Çin'in antik kültürel mirasının zenginliğini ve kalıcı cazibesini keşfetme fırsatı buldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel