Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

"Terörsüz Türkiye, Terörsüz Yüksekova" programı düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Yüksekova" programı düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Yüksekova" programı düzenlendi.

Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, ilçedeki bir düğün salonunda şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Bugün burada, terörsüz bir Türkiye hayalimizi, özlemimizi, kararlılığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü bu hayal, en çok bizim hakkımız." dedi.

Keskin, "Evlatlarını teröre kurban vermiş annelerin gözyaşları artık dinsin, yeni acılar yaşanmasın diye bu mücadeleye desteğimizi sürdürüyoruz. Şehit aileleri olarak Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye çağrısını sahiplenerek, Türkiye'nin içerisinden geçtiği bu tarihi süreçte üzerimize düşen sorumluluğu her zamankinden daha fazla almaya hazırız çünkü bu vatanı hep birlikte kurduk." diye konuştu.

Bazı dış güçlerin milletin birliğini bozmak için uğraştığını belirten Keskin, "Kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışıyorlar ama artık bu oyunları görüyoruz. Türk ve Kürt kardeşliğini kimse bozamaz çünkü aynı sofrada büyüdük, aynı cephede omuz omuza savaştık." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede önemli adımların atıldığını dile getiren Keskin, temel amacın terörü ortadan kaldırmak, herkesin onurlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte şehitlerin ruhunu incitecek hiçbir adıma izin verilmeyecek. Ne yapılmışsa onların hatırasına saygı ve milletimizin geleceğini kurmak için yapılmıştır. Bizler en ağır bedelleri ödedik. Biliyoruz ki hiçbir söz yüreğimizdeki yangını tamamen dindiremez ama bir daha hiçbir annenin yüreği yanmasın, evlatlarımız güven içerisinde büyüsün diye terörsüz bir Türkiye desteğimizden vazgeçmeyeceğiz."

Sami Keskin, şehitlerin emaneti olan vatana, bayrağa ve ezana sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Onların uğruna can verdiği bu topraklarda huzur ve güven içerisinde bir hayat kurmak borcumuzdur. Evlatlarımızın artık silah sesleriyle değil, umutla, sevgiyle büyüdüğü bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu??????.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

Büyük küslük bitti! 15 sene sonra kamera karşısına geçtiler
Kocaelispor ayrılığı duyurdu! Batuhan Şen, Galatasaray'a geri döndü

Ayrılık resmen açıklandı! Galatasaray'a geri döndü
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.