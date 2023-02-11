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Terörle mücadelede yaralanan astsubay, Kahramanmaraş'taki depremde yaşamını yitirdi

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Terörle mücadelede yaralanan astsubay, Kahramanmaraş'taki depremde yaşamını yitirdi

Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İsrafil Işık operasyonunda yaralandıktan sonra izinli olarak Kahramanmaraş'ta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Hacı Ali Kayan'ın enkaz altında kalarak vefat ettiği bildirildi.

Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İsrafil Işık operasyonunda yaralandıktan sonra izinli olarak Kahramanmaraş'ta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Hacı Ali Kayan'ın enkaz altında kalarak vefat ettiği bildirildi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Kayan'ın 29 Nisan 2022'de Cudi Dağı bölgesindeki operasyonda bölücü terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silah ile açılan ateş neticesinde sol kolundan yaralandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Personel, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu 2 Mayıs 2022 tarihinden 6 Şubat 2023 tarihine kadar sıhhi izinli olarak Kahramanmaraş ilinde ikamet etmekteyken meydana gelen depremler nedeniyle kendisi, eşi, çocuğu ve annesi binanın enkazı altında kalmıştır. Jandarma Astsubay Çavuş Hacı Ali Kayan ve aile bireylerinin 10 Şubat saat 16.00 sıralarında binada yapılan arama/kurtarma çalışmalarında enkaz altından çıkarılarak vefat ettiği tespit edilmiştir."

Kayan ve ailesinin cenazelerinin bugün Onikişubat ilçesine bağlı Avcılar Köyünde kılınacak cenaze namazını müteakip aynı yerde defnedileceği belirtildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Astsubay Çavuş Kahramanmaraş Jandarma Güncel Haberler

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