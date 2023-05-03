Üye Girişi
Haberi Paylaş
Teröristlerin Teslim Olma Anı Kamerada

Teröristlerin Teslim Olma Anı Kamerada

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında kıstırılan 2 teröristin teslim olma anını görüntüledi. Bakan Akar, umutlarının tahıl anlaşmasının aksaksız devamı yönünde olduğunu belirtti.

TERÖRİSTLERİN TESLİM OLMA ANI KAMERADA

Bakan Akar: Umudumuz, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde (3) Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( Tsk ) teslim olan PKK'nın sözde yönetim kadrosundan 2 teröristin görüntüsünü paylaştı. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında mağarada kıstırılan 2 teröriste, "Teslim olun, TSK aman dileyene ateş etmez. Elleriniz başınızın üzerinde mağaradan çıkın" çağrısı yapıldı. Ardından elleri havada mağaradan çıkan 2 terörist yere diz çöküp teslim oldu.

Görüntü dökümü:

- Teslim çağrısı

- Teröristlerin teslim alınması

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Irak PKK TSK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title