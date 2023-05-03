Teröristlerin Teslim Olma Anı Kamerada
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında kıstırılan 2 teröristin teslim olma anını görüntüledi. Bakan Akar, umutlarının tahıl anlaşmasının aksaksız devamı yönünde olduğunu belirtti.
TERÖRİSTLERİN TESLİM OLMA ANI KAMERADA
Bakan Akar: Umudumuz, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde (3) Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( Tsk ) teslim olan PKK'nın sözde yönetim kadrosundan 2 teröristin görüntüsünü paylaştı. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında mağarada kıstırılan 2 teröriste, "Teslim olun, TSK aman dileyene ateş etmez. Elleriniz başınızın üzerinde mağaradan çıkın" çağrısı yapıldı. Ardından elleri havada mağaradan çıkan 2 terörist yere diz çöküp teslim oldu.
Görüntü dökümü:
- Teslim çağrısı
- Teröristlerin teslim alınması
Haber: ANKARA,