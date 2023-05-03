Teröristlerin Teslim Olma Anı Kamerada

TERÖRİSTLERİN TESLİM OLMA ANI KAMERADA

Bakan Akar: Umudumuz, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde (3) Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( Tsk ) teslim olan PKK'nın sözde yönetim kadrosundan 2 teröristin görüntüsünü paylaştı. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında mağarada kıstırılan 2 teröriste, "Teslim olun, TSK aman dileyene ateş etmez. Elleriniz başınızın üzerinde mağaradan çıkın" çağrısı yapıldı. Ardından elleri havada mağaradan çıkan 2 terörist yere diz çöküp teslim oldu.

Görüntü dökümü:

- Teslim çağrısı

- Teröristlerin teslim alınması

Haber: ANKARA,