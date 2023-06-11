Teröristlerin teslim olduğu mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Kahraman Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Teröristlerin teslim olduğu mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 4 Haziran tarihide Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir mağaradan çıkan iki terörist Mehmetçiklere teslim olmuştu. Teröristlere ait mağarada yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.
Teröristlerin teslim olduğu mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
ANKARA - Kahraman Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Teröristlerin teslim olduğu mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
4 Haziran tarihide Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir mağaradan çıkan iki terörist Mehmetçiklere teslim olmuştu. Teröristlere ait mağarada yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.
Yapılan aramalarda 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 2 adet Doçka makineli tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet Mavzer Tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AKS-74 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Shotgun Tf, 120 adet el bombası, 650 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 700 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 2 bin 800 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 330 adet AKS piyade tüfeği mühimmatı, 3 bin 100 adet PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 3 adet RPG-7 antitank roket başlığı, 12 adet M-16 dolu piyade tüfeği şarjörü, 26 adet AK-47 dolu piyade tüfeği şarjörü, 15 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet yer telsizi, 3 adet el telsizi, 7 adet gaz maskesi, 3 adet oksijen tüpü, 2 adet jeneratör, 3 adet akü ele geçirildi.