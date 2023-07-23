Teröristlerin Katıldığı Eylemler
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Adem Gürel ve Ahmet Karaboğa isimli teröristlerin katıldığı eylemler ve bulunan silah ve mühimmatlar hakkında bilgi verildi.
TERÖRİSTLERİN KATILDIĞI EYLEMLER
Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Adem Gürel isimli teröristin; 2015 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesme olayı, 2017 yılında Erzincan'ın Kemah ilçesinde operasyondaki birliğe silahlı saldırı olayı, 21 Ekim 2021 tarihinde Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercanlar bölgesinde Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun şehit edilmesi olayına katıldığı belirlendi.Ahmet Karaboğa isimli teröristin de; 08 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan kara yolunda yol kesme eylemi sonucu polis memuru Kadir Özkara'nın şehit edilmesi, 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Pülümür kara yolunda yol kesme eylemi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey'in kaçırılması ve 13 Şubat 2021'de Kuzey Irak Gara bölgesinde şehit edilmesi, 2015 yılında Tunceli-Pülümür kara yolunda yol kesme eylemi sonucu Topçu Er Müslüm Altıntaş ve Topçu Er Adil Kabaklı'nın kaçırılması ve 13 Şubat 2021'de şehit edilmesi, 25 Haziran 2017 tarihinde Erzincan ili merkez ilçe Çatalören köyünde devriye aracına yönelik el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı, 14 Haziran 2018 tarihinde Erzincan ili Kemah ilçesi Sarıyazı köyü yoluna EYP yerleştirme olayı, 19 Nisan 2018 tarihinde Tunceli ili merkez ilçesinde İl Özel idaresine ait 5 aracın yakılması ve 21 Ekim 2021 tarihinde Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercanlar bölgesinde Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun şehit edilmesi olaylarına karıştığı tespit edildi.SIĞINAKTA ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU
Ayrıca söz konusu iki teröristin bölgede silahlı propaganda faaliyetleri ile eleman, finans ve lojistik temin faaliyetleri yürüttükleri belirlendi. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta ise 1 adet PKM makineli tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Mauser piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet el bombası, 4 adet EYP düzenekli patlayıcı madde, 2 kilo TNT patlayıcı madde, 150 gram A4 patlayıcı madde, 15 adet elektrikli fünye, 1046 adet makinalı tüfek, tabanca ve roketatar mühimmatı, 9 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet telsiz, 1 adet termal silah dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 3 adet güneş paneli, 1 adet termal şemsiye, 1 adet sırt çantası ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.