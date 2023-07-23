Adem Gürel ve Ahmet Karaboğa isimli teröristlerin katıldığı eylemler ve bulunan silah ve mühimmatlar hakkında bilgi verildi.

TERÖRİSTLERİN KATILDIĞI EYLEMLER

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Adem Gürel isimli teröristin; 2015 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesme olayı, 2017 yılında Erzincan'ın Kemah ilçesinde operasyondaki birliğe silahlı saldırı olayı, 21 Ekim 2021 tarihinde Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercanlar bölgesinde Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun şehit edilmesi olayına katıldığı belirlendi.

Ayrıca söz konusu iki teröristin bölgede silahlı propaganda faaliyetleri ile eleman, finans ve lojistik temin faaliyetleri yürüttükleri belirlendi. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta ise 1 adet PKM makineli tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Mauser piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet el bombası, 4 adet EYP düzenekli patlayıcı madde, 2 kilo TNT patlayıcı madde, 150 gram A4 patlayıcı madde, 15 adet elektrikli fünye, 1046 adet makinalı tüfek, tabanca ve roketatar mühimmatı, 9 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet telsiz, 1 adet termal silah dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 3 adet güneş paneli, 1 adet termal şemsiye, 1 adet sırt çantası ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.