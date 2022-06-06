Teröristlerden SMO komutanına EYP'li saldırı: 3 yaralı - Haberler

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Teröristlerden SMO komutanına EYP'li saldırı: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Teröristlerden SMO komutanına EYP'li saldırı: 3 yaralı

TÜRKİYE'nin olası harekatı ile gözlerin çevrildiği Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG tarafından, Suriye Milli Ordusu komutanının aracına bombalı saldırı düzenlendi.

TÜRKİYE'nin olası harekatı ile gözlerin çevrildiği Suriye'de, terör örgütü PKK/ Ypg tarafından, Suriye Milli Ordusu komutanının aracına bombalı saldırı düzenlendi. Tuzaklanmış patlayıcının uzaktan infilak ettirildiği saldırıda SMO komutanı ile yanındaki 2 çocuğu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde meydana geldi. Evinden çıkan Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Asefte Şemal grubu komutanlarından Abi Necim, evinden çıktığı sırada aracına önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı uzaktan infilak ettirildi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada SMO komutanı Abu Necim ile evin önünde bulunan 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar, patlama sesiyle bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Aracın hurdaya döndüğü patlamanın ardından sivilleri bölgeden uzaklaştıran yerel güvenlik güçleri tuzaklanmış başka patlayıcı olup olmadığına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada başka patlayıcıya rastlanmazken, SMO komutanlarının bulunduğu bölgeler ile halkan yoğun olduğu alanlarda olası saldırı ihtimaline karşın önlemler artırıldı. Yerel güvenlik güçleri PKK/YPG'li teröristlerce gerçekleştirilen saldırının faillerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını da sürdürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Suriye Milli Ordusu Suriye YPG PKK Güncel Haberler

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