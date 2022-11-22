Teröre 5 yaşındaki torununu kurban veren dede, ağır yaralı hamile gelini için dua ediyor

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın dedesi, hem torununu kaybetmenin acısını yaşıyor hem de aynı saldırıda ağır yaralanan 5 aylık hamile gelininin...

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın dedesi, hem torununu kaybetmenin acısını yaşıyor hem de aynı saldırıda ağır yaralanan 5 aylık hamile gelininin sağlığına kavuşmasını bekliyor.

İlçe merkezindeki Okul Caddesi'nde yer alan 3 katlı evin 2. katına isabet eden roket-havan, evdeki küçük Hasan'ı hayattan kopardı. Hasan'ın yengesi olan 5 aylık hamile Büşra Karataş da saldırıda ağır yaralandı.

Hasan'ın dedesi Hasan Karataş, AA muhabirine, torununu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kimsenin benzer acılar yaşamamasını dileyen Karataş, "Torunumun eviyle aynı sırada oturan diğer oğlumun evi de zarar gördü. Evde bulunan 5 aylık hamile gelinim de ağır yaralandı. Şu an yoğun bakımda. İnşallah en kısa sürede aramıza dönerler diye dua ediyoruz."

Terörü lanetleyen dede Karataş, şunları kaydetti:

"Bunları yaptıkça kendilerinden nefret ediyoruz. Kendileri insanlık dışı hareketler yapıyor. İnsanların insanlara kıymaması lazım. Evimizi başımıza yıktılar, torunum ve gelinim enkazın altında kaldı. Çok perişan duruma düştük. Cenabı Allah bize sabır versin. Bizi perişan ettiler, Allah kendilerini kahretsin."