Terör yandaşları belediyenin çöp arabasını ateşe verdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde terör yandaşı bir grup, belediyenin çöp toplama aracının önünü kesip ateşe verdi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Kayanartepe Mahallesi 251. Sokak'ta meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde çöp toplamak için mahallede ara sokaklara giren belediyenin çöp toplama aracı ve personelinin, terör yandaşı maskeli bir grup tarafından önleri kesildi. Grup, daha sonra bölücü terör örgütü PKK lehine slogan atıp, havaya ateş açarak personelleri indirip aracı ateşe verdi.

İhanet üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekini sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.