Terör şüphelilerini yurt dışına kaçıran 6 sanığa hapis istemi

Terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararı bulunan şüphelileri illegal yollarla yurt dışına çıkardıkları iddiasıyla 4'ü tutuklu 6 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından 11 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu Abdullah A, Bülent A, Mehmet Ç. ve Necat A. ile tutuksuz sanıklar Mehmet Özcan D. ve Ümit M. hakkında hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ve iltisaklı kurumların koordineli çalışması sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'nın toplumsal, ideolojik alan ve işbirlikçi yapılanmalarında faaliyet gösterirken haklarında dava açılan şüphelilerin, sahte pasaport ve farklı güzergahlar kullanarak illegal yollardan yurt dışına çıkma/kaçma gayretinde olduklarının saptandığı kaydedildi.

Bazı kişileri yurt dışına illegal yollardan çıkardıkları değerlendirilen şüpheliler üzerinde başlatılan soruşturma kapsamında adli ve fiziki takip gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede, söz konusu 6 zanlının Diyarbakır ve İstanbul merkezli olarak sınır illerinde faaliyet yürüttüklerinin belirlendiği anlatıldı.

İddianamede, Abdullah A'nın haklarında "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma" suçu sebebiyle soruşturmalar ve kovuşturmalar bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçırılmasında aktif rol oynayan sanıklardan Necat A. ile bağlantısının bulunduğu vurgulandı.

Şüpheli Abdullah A'nın, A.D'nin alacağı cezadan kurtulması amacıyla hareket ettiği bildirilen iddianamede, örgüt üyelerine bilerek ve isteyerek yardım ettiği ve yurt dışına illegal yollardan birçok kişiyi çıkardığı ifade edildi.

Zanlı Mehmet Ç'nin dosyada yer alan birçok görüşme kaydında, yurt dışına illegal yollarla çıkmak isteyen kişilerin kaçırılması amacıyla aktif faaliyette bulunduğu aktarılan iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Şüpheli Mehmet Ç. yurt dışına çıkacak kişilere sahte pasaport, kimlik kartı gibi evrak temin ediyor. E.T'nin terör örgütü PKK/KCK faaliyetleri sebebiyle emniyet kayıtlarında yurt dışına çıkmama şerhi bulunuyor. Şüphelinin bu kişiyi yurt dışına kaçırmaya yönelik gerçekleştirdiği eylemler olası alacağı cezadan kurtarmaya yöneliktir. Bu eylemin PKK/KCK'ya yardım kapsamında değerlendirileceği, yurt dışına illegal yollardan birçok kişiyi çıkarmış olması sebebiyle üzerine atılı 'göçmen kaçakçılığı' suçundan sorumlu tutulması gerektiği anlaşılmıştır."

Yurt dışına illegal yollarla çıkarılan kişilere ait kayıtların bulunduğuna dikkati çekilen iddianamede, Necat A. ve diğer şüphelilerin bilerek ve isteyerek örgüt bağlantılı kişileri yurt dışına çıkararak alacakları muhtemel cezadan kurtarmaya yönelik faaliyetleriyle terör örgütü PKK/KCK'ya yardımda bulunarak, üzerine isnat edilen suçları işlediği belirtildi.

İddianamenin sonuç kısmında, her bir şüpheli için ayrı ayrı yapılan değerlendirmeler sonucunda üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair haklarında kamu davası açmaya elverişli delil elde edildiği ve cezalandırılmaları gerektiği bildirildi.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu Abdullah A, Bülent A, Mehmet Ç. ve Necat A. ile tutuksuz sanıklar Mehmet Özcan D. ve Ümit M. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından her biri için 11 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis isteniyor.