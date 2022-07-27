'Terör soruşturması' yalanıyla telefon dolandırıcılığını polis önledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Terör soruşturması' yalanıyla telefon dolandırıcılığını polis önledi

'Terör soruşturması' yalanıyla telefon dolandırıcılığını polis önledi

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini savcı olarak tanıtıp, hakkında terör soruşturması olduğu yalanıyla dolandırmak isteyenler, polisin dikkati sayesinde engellendi.

 - Güncelleme:

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini savcı olarak tanıtıp, hakkında terör soruşturması olduğu yalanıyla dolandırmak isteyenler, polisin dikkati sayesinde engellendi.

Bismil ilçesinde telefonla aradıkları E.A.'ya, adının terör örgütü ile ilgili bir soruşturmaya karıştığını belirterek, yapılacak operasyon öncesinde evinde ve banka hesaplarında bulunan tüm paraları belirtilen hesap numarasına yatırması gerektiğine ikna eden dolandırıcılar, ayrıca operasyonun güvenliği için görüşmelerin gizli kalmasını istedi. E.A., hazırladığı 5 bin 315 euroyu dolandırıcıların hesabına yatırmak için yola çıktı. Yolda telaşlı halini gören İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin durdurmasıyla, E.A. durumu anlattı. Polis, dolandırıcılar tarafından arandığı belirttiği E.A.'yı sakinleştirerek, böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyledi. Şüphelilerin dijital ayak izlerini takibe alan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri dolandırıcıların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bismil Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title