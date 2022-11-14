Terör saldırısında bombayı koyan şüphelinin olay sırasında giydiği pantolonu yakalandığı evde bulundu
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı koyan Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır, olay sırasında giydiği kamuflaj pantolonu Küçükçekmece'de yakalandığı evde bulundu.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı koyan Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır, olay sırasında giydiği kamuflaj pantolonu Küçükçekmece'de yakalandığı evde bulundu.
Kaynak: AA / Güncel