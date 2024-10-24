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Terör Saldırısı Sonrası Tusaş'a Girişlerde Güvenlik Önlemleri Sürüyor

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırı sonrasında tesisin girişinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tesise araç girişi polis ve jandarma tarafından kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

(ANKARA ) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin ( Tusaş ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırı sonrasında tesisin girişinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tesise araç girişi polis ve jandarma tarafından kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Tusaş'a dün gerçekleşen ve beş kişinin şehit olduğu terör saldırısı sonrasında şirketin Kahramankazan'da bulunan tesisinin giriş noktasında güvenlik önlemleri alındı.

Tesise araç girişlerinin kontrolü, jandarmalar ve polisler tarafından yapıldı. Trafik polis aracının kontrol noktası oluşturduğu girişte, araçlar aranarak TUSAŞ yerleşkesine alındı.

Terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi Kahramankazan Merkez Ulu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kahramankazan Şehitliği'ne defnedilecek. Cenazeye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gün içerisinde TUSAŞ tesislerini ziyaret edecek.

Terör Saldırısı Sonrası Tusaş'a Girişlerde Güvenlik Önlemleri Sürüyor
Kaynak: ANKA / Güncel

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