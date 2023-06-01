Terör örgütünden kaçan oğullarına kavuşan ailelere destek eylemi

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelere eylemin 996'ncı gününde katılan Mardinli Akdaş çifti, terör örgütü Pkk'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına kavuştu. Anne Gülperi Akdaş, oğluna sarılıp "Aç mısın?" diye sordu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirterek 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. 996'ncı gününde oturma eylemine katılan Mehmet Akdaş'ın annesi Gülperi ve babası Esat Akdaş, çocuklarının 2015 yılında 20 yaşındayken örgüt tarafından dağa götürüldüğünü söyleyerek, evladına teslim olması çağrısında bulunmuştu. Ailenin çağrısı ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan müşterek ikna çalışmaları neticesinde Mehmet Akdaş, 31 Mayıs'ta Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. İşlemleri tamamlan örgüt mensubu Diyarbakır'a getirilerek, annesi ve babasına teslim edildi. Akdaş çifti, gözyaşları içinde oğullarına sarıldı.

Baba Esat Akdaş, tek sıkıntılarının evlat hasreti olduğunu, hiçbir sıkıntıları kalmadığını söyledi. Akdaş, "2015 yılından beri 8 yıldır çocuğumu her yerde arıyordum. Devletimiz çok güçlü bir devlet. Getirip bize teslim etti" diye konuştu.

Anne Gülperi Akdaş ise evladına "Aç mısın?" diye sordu. "Hayır" cevabını alan anne, oğluna sarıldı. - DİYARBAKIR