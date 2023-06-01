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Terör örgütünden kaçan 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütünden kaçan 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Güncel Haberler

İçişleri Bakanlığı, 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2014'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 48'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2014'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 48'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

İçişleri Bakanlığı Suriye Irak Güncel Haberler

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